VW-Bus auf Parkplatz angefahren

Die Polizei sucht einen Autofahrer per Zeugenaufruf, der bereits am vergangenen Donnerstag zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Franz-Beer-Straße in Weingarten beim Ein- oder Ausparken eine blauen VW-Bus angefahren hat. Laut Angaben der Beamten fuhr der mutmaßliche Unfallverursacher nach dem Unfall einfach weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 400 Euro zu kümmern. Hinweise können an das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 gerichtet werden.