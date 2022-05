VR-Bank spendet dem Gymnasium Weingarten 12.000 Euro

Die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG unterstützt das Gymnasium Weingarten mit einer Spende von 12.000 Euro im Rahmen des Projekts VR-Digication. Die regionale Genossenschaftsbank wolle damit laut Pressemitteilung den Ausbau der Digitalisierung an der Schule fördern, insbeosndere in die Modernisierung des MINT-Unterrichts. Die Übergabe fand unter Beteiligung des Schulleiters Günter Erdmann, des neuen Oberbürgermeisters Clemens Moll und VR Bank Vorstandssprecher Arnold Miller statt.

Die Robotics-AG profitiert besonders

Ziel des Projekts sei es, Schülerinnen und Schüler für MINT-Themen zu begeistern, ihnen frühzeitig Kompetenzen im Programmieren zu vermitteln und sie an Zukunftstechnologien wie 3D-Druck, Robotik und Sensortechnik heranzuführen. Die zertifizierten Lernmaterialien, Tutorials und Wettbewerbsformate von VR-Digication würden dies ermöglichen, indem Lehrkräfte im MINT-Bereich ihren Unterricht praxisnaher und spielerischer gestalten und durch kompetitive Elemente ergänzen können – so die VR-Bank. Schulleiter Günter Erdmann kündigte an, dass vor allem das Fach NWT (Naturwissenschaft und Technik), die Technik-AG der Klassen 5 bis 8, sowie die Robotics-AG für die besonders begabten, älteren Schüler von der Spende profitieren.

Unterricht soll greifbarer werden

Als Fachabteilungsleiter der MINT-Fächer am Gymnasium Weingarten hatte Matthias Metzler die Möglichkeit erhalten, die Materialien im Wert von 12.000 Euro im Shop von VR-Digication zu bestellen. „Für uns als Schule bietet die Spende eine tolle Chance, unseren Unterricht noch greifbarer zu gestalten. Es ist didaktisch etwas anderes, wenn ich nur theoretisch erklären kann, oder ob ich Dinge direkt gemeinsam praktisch erarbeiten kann“, so Matthias Metzler. Die Neuheiten führten die Kinder und Jugendlichen dem Besuch direkt stolz vor.

„Ich hätte mich sehr gefreut, wenn es so interaktive Unterrichtsmaterialien schon während meiner Schulzeit gegeben hätte. Man sieht den Kindern und Jugendlichen an, welche Freude sie an der Arbeit mit dem neuen Material haben“, sagte Arnold Miller. Clemens Moll bedankte sich für die Spende: „Es ist sehr wertvoll, wenn sich regionale Unternehmen für die Schülerinnen und Schüler vor Ort engagieren.“ Die Gelder der Spende stamme aus dem Topf der VR-Gewinnsparens.