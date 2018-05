Vorverkauf Familienkarte läuft

Voraussichtlich Mitte Mai öffnet das städtische Freibad Weingarten. Der Vorverkauf der neuen Familien-Saisonkarten läuft bereits. Wie die Stadt Weingarten mitteilt, sind die Karten an der Kasse im Hallenbad erhältlich.

Wie vom Gemeinderat beschlossen, werden erstmalig ab der neuen Freibadsaison Familienkarten und Saisonkarten für Kinder/Ermäßigte für das Freibad in Nessenreben angeboten. Diese Karten gelten für die gesamte Dauer der Badesaison im Freibad, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Saisonkarten für Kinder/Ermäßigte können im Vorverkauf zum Preis zu je 50 Euro und die Familien-Saisonkarte für 190 Euro erworben werden. Die Karten beziehungsweise Armbänder sind personengebunden und nicht übertragbar.

Die Karten gibt es an der Kasse im Hallenbad zu den Öffnungszeiten. Interessierte sollten ihren Ausweis und wenn möglich ein Lichtbild mitbringen. Sie können ein Foto aber auch per E-Mail senden oder sich an der Kasse fotografieren lassen. Sobald das Freibad öffnet, sind die Karten an der Freibadkasse erhältlich.