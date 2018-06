Vortrag zum Gelingen einer Partnerschaft

Die katholische Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg bietet am Montag, 9. Mai, um 20 Uhr einen Vortrag zum Gelingen der Partnerschaft an. Veranstaltungsort ist das Gemeindehaus St. Maria in Weingarten. An diesem Abend werden die Referenten Verena und Franz Biggel über die Grundlagen einerPartnerschaft sprechen. Die Kosten liegen bei acht Euro für Einzelpersonen, 14 Euro für Paare. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 2. Mai unter der Telefonnummer 0751/3616130 oder im Internet unter www.keb-rv.de.