Vortrag zu E-Mobilität in der Praxis

Die Professoren Benedikt Reick und André Kaufmann informieren am Freitag, 18. November, von 14 bis 17.30 Uhr in einer Veranstaltung über die Grundlagen zum alltäglichen Umgang mit einem Elektroauto. Es werden die Fragen rund um das Laden – sowohl öffentliche Ladesäule, Wallbox oder ICCB, die notwendige Infrastruktur, die Reichweite und die Fahreigenschaften besprochen oder demonstriert. Die Sicherheitssysteme der Batterie und des Fahrzeugs werden an praktischen Schulungssystemen vorgestellt. Ferner werden die Sicherheitsmechanismen für den Unfall und die Feuerwehr erläutert.

Die Veranstaltung kostet 7,50 Euro und findet direkt im Labor für Elektromobilität der Hochschule Ravensburg-Weingarten in der Doggenriedstraße, Gebäude J statt. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung bis Dienstag, 15. November, bei der VHS Weingarten möglich. Weitere Informationen und Anmeldung zu dieser und allen anderen Veranstaltungen und Kursen der VHS Weingarten telefonisch unter 0751/56 03 53 10 oder jederzeit im Internet unter www.vhs-weingarten.de.