Vortrag widmet sich dem Jakobsweg

Ein Vortrag zum Jakosweg erwartet Interessierte am Mittwoch, 2. Mai, um 19 Uhr im Kulturzentrum Linse. Referent ist Martin Schulte-Kellinghaus, er pilgerte den Jakobsweg von Deutschland nach Santiago de Compostela. Wie die Veranstalter mitteilen, beginnt der Vortrags-Weg in Nürnberg auf den Spuren pilgernder Patrizier, und er führt durch das barocke Oberschwaben direkt an Weingarten vorbei an den Bodensee. Auf diesen deutschen Jakobswegen könne der einsame Pilger die Naturschönheiten genießen. In der Mauritiusrotunde in Konstanz erhielten früher Pilger gemeinsam den Segen, bevor sie auf dem Schwabenweg zum berühmten Kloster Einsiedeln weiterzogen.

Auf der „Oberstraß“ des Herman Künig van Vach geht es im Vortrag weiter durch das Berner Oberland. Auf dem Weg durch die Berge würden sich grandiose Blicke auf Alpengipfel zeigen. Hoch über dem Genfer See führt der Weg durch herbstliche Weinberge. Vom uralten Kultort Le Puy-en-Velay im französischen Zentralmassiv geht es durch die Sonnenblumenfelder der Gascogne ins Baskenland. Manche Pilgerunterkünfte bieten genussvolle Begegnungen mit französischer Lebensart, heißt es in der Ankündigung, ehe es zur mühsamen Überquerung der Pyrenäen auf geschichtsträchtigen Pfaden bis zur Kathedrale von Burgos geht. Durch das grüne Galicien erreichen die Zuschauer dann das 1000-jährige Ziel aller Jakobspilger, die Kathedrale in Santiago de Compostela. Weitere Info und Platzkarten gibt es im Kulturzentrum Linse sowie online unter www.WunderWelten.org.