Vortrag beschäftigt sich mit mehrsprachiger Erziehung

Die Volkshochschule Weingarten bietet einen Vortrag der Professorin für Sprachliches Lernen und Lehren im Fach Englisch an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Petra Burmeister, zum Thema „Mehrsprachige Erziehung im Kindesalter“ an. Dieser Vortrag richtet sich an alle, die sich fragen, welche Chancen und Risiken die Förderung von Mehrsprachigkeit im Kindesalter hat. Lernt ein Kind richtig Deutsch, wenn zu Hause eine andere Sprache gesprochen wird? Ist es problematisch, wenn das Kind Sprachen mischt? Ist ein Kind, das bereits zweisprachig aufwächst, mit einer weiteren Sprache überfordert? In diesem Vortrag wird über die spracherwerblichen Grundlagen mehrsprachiger Erziehung referiert, und es wird der Frage nachgegangen, wie Mehrsprachigkeit bei mehrsprachig und einsprachig aufwachsenden Kindern optimal gefördert werden kann. Termin ist am Donnerstag, 15. Mai, von 17.30 bis 19.30 Uhr in der Bücherei in der Abt-Hyller-Straße 19. Der Vortrag kostet zehn Euro. Eine Anmeldung ist telefonisch möglich unter 0751 560353-0 oder online unter www.vhs-weingarten.de (Kursnummer: D4001-011).