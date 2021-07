Vorlesung zum Thema „Dem Zufall Gehör verschaffen“

- Andreas Höftmann aus dem Fach Musik der PH Weingarten hält am Freitag, 23. Juli, den letzten Vortrag in der Ringvorlesung „Pendelbewegungen. Erkundungen im Spannungsfeld musikalischer und Politischer Bildung“. Dabei widmet er sich dem Thema „Dem Zufall Gehör verschaffen. Aleatorisches Community-Komponieren meets aleatorische Demokratie“.

Höftmann möchte nach Angaben der Pädagogischen Hochschule kontingenten Verkopplungen, die im Zufall, in unbekannten und spontanen Ordnungen aufblitzen und dabei akustische Spuren hinterlassen, in einem Schwingen zwischen offenohriger Musikpädagogik, akzidenzbasierter Demokratietheorie und klangsensibler politischer Bildung nachspüren. Dazu stellt er zunächst ein aufhorchendes Schulprojekt mit skulpturalen Kompositionssettings vor und führt sodann in Anliegen und Sounds demokratischer Aleatorik ein. Zuletzt wagt Höftmann einen Ausblick auf einen komponierenden Mini-Demos, der durch musikalische Zufallsspiele ein aufeinander zugewandtes Mitlauschen entdecken kann.