Vorlesewettbewerb Französisch

Wissen Sie, wie man „mitrailleuse“ oder „pouvoirs magiques“ ausspricht? Diese Wörter waren ein Teil des Vorlesewettbewerbes Französisch, der dieses Jahr am Gymnasium Weingarten wieder stattfand. Die Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse bestimmten zunächst ihre zwei Besten, die dann gegeneinander antraten. Jeder Kandidat stellte sich auf Französisch vor und las dann einen vorbereiteten Text. Eine Jury aus drei Lehrerinnen und zwei Schülerinnen beurteilte die Aussprache, Intonation und Gestaltung. Im zweiten Teil gab es einen unbekannten Text, sodass die Kinder zeigen konnten, wie gut sie Französisch beherrschen. Das Wort „mitrailleuse“ (das heißt übrigens Maschinengewehr) kam in diesem unbekannten Text vor und war für die Kinder eine große Herausforderung. Ein Platz drei wurde nicht vergeben, stattdessen teilten sich Jana Eiberle und Filip Mitevski punktgleich den zweiten Platz. Gewinner des Vorlesewettbewerbs wurde Luca Huchler. Alle Teilnehmer wurden mit Macarons belohnt, die Platzierten freuten sich zusätzlich über Eisgutscheine. Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmenden und Danke für den Mut!