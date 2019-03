Ein 42-jähriger BMW-Fahrer hat nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 9 Uhr mit seinem Wagen an der Einmündung Gerbersteig/St.-Loginus-Straße in Weingarten die Vorfahrt eines 25-jährigen Fordfahrers missachtet und verursachte hierbei einen Schaden von rund 7000 Euro. Der durch die Kollision stark beschädigte und nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden.

Mehr zum Thema Weingarten Unbekannter zerkratzt Auto