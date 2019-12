Vorfahrt missachtet: 13000 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von etwa 13000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der Einmündung der Mochenwanger Straße in die Aulendorfer Straße ereignete. Wie die Polizei in ihrem aktuellen Bericht schreibt, war eine 23-Jährige in ihrem Auto stadtauswärts unterwegs und fuhr an der Einmündung in die Aulendorfer Straße ein. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 43-jährigen Lenkers eines Audis, der auf der Aulendorfer Straße in Richtung Neubriach fuhr, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die beiden an dem Verkehrsunfall beteiligten Wagen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand, heißt es abschließend.