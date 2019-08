Vorfahrt in Weingarten missachtet: 9000 Euro Schaden

Rund 9000 Euro Schaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 21.45 Uhr an der Kreuzung Waldseer Straße/Danziger Straße in Weingarten ereignet hat. Polizeiangaben zufolge war ein 19-jähriger VW-Autofahrer auf der Danziger Straße in Richtung Kreuzung Waldseer Straße unterwegs. An der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Sprinter-Fahrers. Bei der Kollision wurde niemand verletzt, beide Fahrzeuge waren jedoch nicht mehr fahrbereit.