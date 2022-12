Vorbereitungskurs für Hospizbegleiter abgeschlossen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Wenn Sie etwas über Ihr Leben erfahren möchten, dann machen Sie diesen Kurs!“, „Sterben heißt Leben bis zum letzten Moment und Sterbende begleiten zu dürfen kann ein großes Geschenk sein,“ „Ich habe sehr viel über das Leben und mich selbst gelernt“ … so einige Aussagen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Ende des Vorbereitungskurses für ehrenamtliche Hospizbegleiter.

Elf Frauen und vier Männer haben sich seit Mai intensiv mit den Themen Sterben, Tod und Trauer auseinandergesetzt und sich auf ihr Engagement in den ambulanten Hospizdiensten, Bad Waldsee, Tettnang, Weingarten oder im stationären Hospiz Schussental vorbereitet. Zudem nahm eine Teilnehmerin den Kurs als berufliche Fortbildung für ihre Arbeit in einem Pflegeheim wahr.

An fünf Wochenenden und einigen Abenden trafen sich die Teilnehmer*innen und setzten sich in vielfältiger Weise mit verschiedenen Aspekten von Sterben und Tod auseinander. Die Kursleitung hatten Dorothea Baur und Carola Zweifel, Mitarbeiterinnen des ambulanten Hospizdienstes Weingarten.

Die Tätigkeit als Hospizbegleiter und Hospizbegleiterinnen bringt mit der eigenen Endlichkeit in Kontakt. Zur Vorbereitung auf dieses Ehrenamt braucht es neben dem Erwerb von Wissen zum Beispiel über Kommunikation, Möglichkeiten der Schmerztherapie, Trauer, auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Bildern, Hoffnungen und Ängsten in Bezug auf das Sterben und den Tod.

Die Teilnehmenden bekamen Einblicke in die Erfahrungswelt schwerkranker und sterbender Menschen. Eine Erkenntnis daraus ist, dass jeder Mensch auf ganz eigene Weise die letzte Etappe seines Lebens geht, so individuell wie der Lebensweg. Das „Einfach – Dasein“ ist etwas sehr Wichtiges in der Begegnung mit schwerkranken Menschen und gerade in dieser Einfachheit kann es auch zur Herausforderung werden.

Mit großer Motivation, Aufmerksamkeit und Respekt werden die Ehrenamtlichen nun die Hospizeinrichtungen personell verstärken.