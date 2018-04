Von WG-Leben und Prüfungsstress

Lehramtsstudenten des Fachs Kunst haben im vergangenen Semester unter Leitung von Professor Martin Oswald zweiseitige Comics zum Leben und Studium in Weingarten entworfen. Diese wurden gesammelt in einem Comic-Heft mit dem Titel „ #comic #studentslife Weingarten Tag & Nacht“ abgedruckt. Die Originale werden bis Ende Juli auf den Fluren vor dem Festsaal im Schlossbau der Pädagogischen Hochschule ausgestellt. Am Donnerstagabend fand die feierliche Eröffnung der Ausstellung durch Kunstprofessor Oswald statt.

Oswald zeigte sich erfreut über das zahlreiche Erscheinen der Besucher. „Trotz Internet und Onlinemedien ist der Comic immer noch eine sehr beliebte Medienform bei Jugendlichen – und es ist auch eine Kunstform“, erklärte Oswald. Er führt aus, dass Comics lange Zeit als trivial betrachtet wurden, besonders in Zeiten des Antiamerikanismus. Tatsächlich seien sie laut Oswald aber zeichnerisch eine große Herausforderung: verschiedene Perspektiven einnehmen, Texte schreiben, eine Story erfinden, die gleichzeitig noch eine Pointe beinhaltet. Mit Blick auf die Zukunft der Studenten meinte der Professor: „Wer selber Comics zeichnen kann, kann das auch besser an die Schüler vermitteln.“

Tagträume in der Vorlesung

Ein ganzes Semester lang haben die 29 Studenten im Rahmen des Seminars „Comics“ an diesem Projekt gearbeitet. Kunststudentin Johanna Urbarz berichtete: „Die Idee ist auf jeden Fall cool, das Comic Zeichnen hat echt Spaß gemacht. Außerdem finde ich es sehr gut, dass Außenstehende auch mal sehen, was wir im Fach Kunst erarbeiten.“ Oswald war mit dem Ergebnis sehr zufrieden: „Die Studenten haben sich wirklich reingehängt und ihre Arbeit sehr liebevoll ausgeführt. Es sind tolle, richtig freche, Comics entstanden, die ganz menschliche Probleme behandeln.“ So erzählen die Comics vom Tagträumen in der Vorlesung, wie schwer man an Karten für die Studentenpartys kommt, wie es ist als alleinerziehende Mutter zu studieren, warum man nie eine Vorlesung um 8 Uhr belegen sollte und warum das Oktoberfest der Studenten im Juni stattfindet: Ein Fest kommt, wann es kommt.

Auch Oswalds Kollegin Professorin Dieck ist begeistert: „Das ist ein sehr rundes Seminarkonzept, das genau den Lernertrag bringt, den die Studenten brauchen.“ Sarah Haring und Frank Steidle sind Besucher der Ausstellung. „Ich finde das Projekt großartig und künstlerisch sehr wertvoll. Man kann sehen, wie viel Energie die Leute in ihre Comics reingesteckt haben“, so Haring. Steidle ergänzt: „Mich fasziniert die Detailarbeit und die Art und Weise, wie die Zeichner einen Fokus auf Dinge richten oder wie sie die Perspektive wechseln. Außerdem ist es sehr interessant zu sehen, was die Farbgebung alles ausmacht.“

Unterstützt haben das Seminar die Abteilung für Marketing und Presse der Pädagogischen Hochschule, die Kreissparkasse Ravensburg, der Verein der Freunde der Pädagogischen Hochschule, der Allgemeine Studierendenausschuss sowie die Druckerei Abt.