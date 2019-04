Von teuflischen Orgelbauern über betrügerischen Machenschaften

Mit der Kostümführung „Die Klosterbäckerin“ am Sonntag, 28. April, starten die öffentlichen Stadt-, Landschafts- und Themenführungen in Weingarten in die Saison 2019. In einer aktuellen Pressemitteilung stellt die Stadtverwaltung Weingarten außerdem zwei weitere Führung im Mai vor.

Viel weiß die Klosterbäckerin Theresia Wagner von Altdorf, seinen Bewohnern und deren Leben zu erzählen: Von kuriosen Ereignissen teuflischer Orgelbauer über betrügerische Machenschaften und baulustige Kirchenfürsten bis hin zu kleinen Gaunereien. Gemeinsam mit ihrer musizierenden Freundin Cecilia Pfeiffer gibt sie auch manch ungeahnte gesellschaftliche Verhältnisse preis. Die Klosterbäckerin entführt die Teilnehmer in die Zeit des Klosterbaus und nimmt sie mit auf eine ebenso spannende wie unterhaltsame Reise in die Vergangenheit. Die rund eineinhalbstündige Führung beginnt um 15 Uhr im Garten des Stadtmuseums im Schlössle, Scherzachstraße 1. Die Kosten betragen zwölf Euro pro Person. Karten gibt es bei der Tourist-Information Weingarten und unter www.resevix.de im Internet. Die Teilnahme an der Kostümführung ist nur mit gültigem Ticket möglich. Diese Führung findet auch am Muttertag, Sonntag, 12. Mai, statt.

Am Samstag, 4. Mai, bietet die Tourist-Information Weingarten die historische Stadtführung „Streifzug durch die Weingartener Kloster- und Stadtgeschichte“ an. Nach einer kurzen Führung durch das Stadtmuseum im Schlössle, welches Einblicke in die Geschichte der Welfen, die Gründung des Klosters und die Heilig-Blut-Verehrung gibt, geht es in die Innenstadt. Den abschließenden Höhepunkt findet die Stadtführung mit der barocken Klosteranlage auf dem Martinsberg und der größten Barockbasilika Deutschlands. Die rund eineinhalbstündige Führung innerhalb der Basilika erfolgt vorbehaltlich kirchlicher Veranstaltungen. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Garten des Stadtmuseums im Schlössle, Scherzachstraße 1. Die Kosten betragen vier Euro pro Person.

Am Samstag, 11. Mai, steht die Landschaftsführung „Wildkräuter in Weingarten“ auf dem Programm. Dabei lernen die Teilnehmer einige der heimischen Wildkräuter kennen und erfahren etwas über deren Verwendung in der Küche sowie über deren verborgene Heilkraft. Beginn ist um 14 Uhr, Treffpunkt am Eingang des Freibads Nessenreben. Die Führung dauert zwei Stunden. Die Kosten betragen vier Euro pro Person.

INFO: Auskunft zu diesen und weiteren Führungen gibt es bei der Tourist-Information Weingarten, Münsterplatz 1, Telefon 0751/405232 und im Internet unter www.weingarten-online.de