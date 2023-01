Ausstellung an der PH Weingarten gibt Widerstandskämpfer ein Gesicht

Die Ausstellung „Galerie der Aufrechten“ kann noch bis 25. Januar im Schlossbau der Pädagogischen Hochschule Weingarten, erstes Obergeschoss, besichtigt werden. Die Öffnungszeiten des Schlossbaus sind Montag bis Freitag von 7 bis 20.30 Uhr; Samstag von 8 bis 16 Uhr. Öffentliche Führungen finden am 12., 20. und 25. Januar, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr, statt.

Arbeiter, Gewerkschaftsvertreter, Theologen und Vertreter der christlichen Kirchen, Geisteswissenschaftler, Pädagogen, politisch Engagierte, Künstler, Studierende, Juden, Angehörige des Militärs, private Helfer und Retter und viele andere – ganz unterschiedliche Menschen waren im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv und riskierten dabei ihr Leben. Die Ausstellung „Galerie der Aufrechten“, die noch bis 25. Januar im Schlossbau der Pädagogischen Hochschule Weingarten (PH) gezeigt wird, gibt vielen dieser Widerstandskämpfer und ihren vielgestaltigen Aktionen ein Gesicht.

Mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler haben sich mit ihren Werken den Menschen des Widerstands genähert, um Empathie zu wecken und die biografische Vielschichtigkeit der Unangepassten darzustellen. Gezeigt werden rund 60 Porträts von engagierten Widerständlern und auch Opfern des NS-Regimes – etwa die Hälfte von ihnen steht durch ihre Herkunft oder Tätigkeit in Bezug zum deutschen Südwesten. Die anderen stammen aus dem gesamten damaligen Reichsgebiet.

Mut zum aufrechten Gang

„Die Ausstellung setzt damit einen Schwerpunkt auf Regionalität und erreicht zugleich einen hohen Grad an Repräsentativität für den NS-Widerstand insgesamt“, sagt Uwe Hertrampf vom Denkstättenkuratorium NS Dokumentation Oberschwaben. Die Ausstellung stellt für Katja Helpensteller, akademische Rätin des Fachs Kunst, den Ausgangspunkt für das Seminar „Kunst und Widerstand“ dar. Im Seminar befassen sich die Studierenden mit der Aktualität der Thematik und der Frage nach den Aufgaben und Möglichkeiten der kunstvermittelnden Tätigkeit. Die Beteiligten des Projekts bieten auch Führungen durch die „Galerie der Aufrechten“ an. Uwe Hertrampf hat auch die Texttafeln zu den Bildern verfasst. „Sie sollen die Motive und die jeweiligen Herangehensweisen der mutigen Frauen und Männer veranschaulichen“, so der frühere Geschichtslehrer.

Uwe Hertrampf vom Denkstättenkuratorium NS Dokumentation Oberschwaben bietet Führungen durch die Ausstellung „Galerie der Aufrechten“ an. (Foto: PH/Barbara Müller)

Unterschiedlich wie die Porträtierten selbst sind auch die Porträts in ihrer künstlerischen Vielfalt. Alle bestechen durch ihre Ausdrucksstärke – unabhängig davon, ob in ihnen das Grau-Schwarze oder das Bunte dominiert. Manche sind mit Zitaten, Zahlen oder Attributen versehen, andere wieder kommunizieren durch ihre schlichte Einfachheit mit dem Betrachter.

„Wenn man die Porträts betrachtet, hat man das Gefühl, die Personen schauen einen fragend und auffordernd an“, sagt eine Ausstellungsbesucherin. Die „Galerie der Aufrechten“ stelle die Frage nach dem eigenen „Aufrechtsein“ heute in den Raum und ermutige zu einem „aufrechten“ Gang, betonen die Kunststudierenden.