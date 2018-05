Von Kind auf fasziniert von den vielen Pferden

Im Kinderwagen hat er schon zugeschaut am Blutfreitag, jetzt schwingt sich Tom Rübner selber aufs Pferd. Er ist 14 Jahre alt, stammt aus Weingarten und ist einer der fünf Erstreiter der Blutreitergruppe Weingarten. Poco heißt sein Ross, ein Brauner, der den Ministrant von St. Maria bei der Reiterprozession durch Stadt und Flur tragen wird.

Mit dem Roßbollengeruch ist Tom Rübner als Weingartenkind groß geworden. Schon seine Mama habe ihn im Kinderwagen zum Blutritt geschoben, erzählt er. Und seither ist Tom, der aufs Technische Gymnasium geht und seit fünf Jahren in der Marienkirche ministriert, fasziniert von der Pracht des Blutfreitags mit den vielen Pferden, dem Getrappel, der Musik, den glänzenden Geschirren und der besonderen Atmosphäre in der Stadt.

Nicht, dass Tom aus einer klassischen Blutreiterfamilie stammen würde, wo schon der Opa die Heiligblut-Reliquie begleitet hätte. Obwohl, sein Vater ist auch schon als Ministrant in seiner Jugend mehrere Male mitgeritten: bei der Gruppe Baindt. Von daher genießt Tom viel Unterstützung von seiner Familie für sein Vorhaben.

Bevor er von einem Bekannten und langjährigen Blutreiter angefragt wurde, ob er denn nicht mitreiten möchte, sei er noch nie auf einem Pferd gesessen, sagt er. Entsprechend habe er schon „Muffe“ vor dem ersten Pferdekontakt gehabt. Die Vorstellung, den großen Vierbeinern die Hufe auskratzen zu müssen, habe er nicht wirklich erstrebenswert gefunden. Doch verstand es Markus Göttner, der Gruppenführer der Weingartner Blutreiter, Tom und den anderen Erstreitern die Angst vor Pferden zu nehmen.

Sie besuchten das langjährige Heiligblutpferd von Dekan Schmid in Siebratsreute. Diese Seele von Schimmel, der keiner Fliege was zu Leide tun kann, und den auch zwei Musikkapellen gleichzeitig im Ohr nicht aus dem Trab bringen können. Eine Runde auf Loran an der Longierleine, und der Bann war gebrochen.

Seit Wochen fährt Tom nun, begleitet von seinem Vater, zum Probereiten nach Wurzach. Je öfter er reite, je sicherer fühle er sich, meint er. Um eine Beziehung zu den Tieren aufzubauen, müssten sie zudem erst putzen und striegeln, bevor sie sattelten.

Das Reiten ist das eine, die Geschichte um das Heilige Blut, und wie es aus Mantua nach Weingarten kam, das andere. Auch die sollte ein Blutreiter kennen. Und auch darüber seien die Erstreiter von Markus Göttner unterrichtet worden. Als Ministrant seien für ihn diese Glaubensdinge in Ordnung, sagt der 14-jährige Tom. Auch er könne damit etwas anfangen.

Darüber, dass in Weingarten keine Mädchen als Ministrantinnen mitreiten dürfen, hat er sich noch nicht groß Gedanken gemacht. Aber er habe auch nichts dagegen, wenn sie mit von der Partie seien, wie er sagt.

Später in Frack und Zylinder

Erstmal ist Tom im Ministrantenrock dabei und reitet neben seinem Kumpel. Dass er später, wenn er groß ist, in Frack und Zylinder am Blutritt teilnimmt, kann er sich gut vorstellen. Er fühlt sich jedenfalls sehr gut vorbereitet und freut sich, wenn es nun endlich losgeht, und sie in aller Herrgottsfrühe am Blutfreitag zum Stall beim Habis aufbrechen, von wo aus die Weingartener Gruppe mit ihren 100 Reitern loszieht. Auf dem Pferd sitzen und durch die Stadt reiten mit all den vielen Zuschauern, darauf freut sich Tom Rübner, der Erstreiter, am meisten.