Von der Bahn aufs Elektrorad

Nächster Anschluss Elektrorad – das ermöglicht laut einer Pressemitteilung die neue Verleihstation der Technischen Werke Schussental (TWS) am Bahnhaltepunkt Weingarten.

„Das ist eine tolle Ergänzung für all diejenigen, die den Schienenverkehr nutzen. Jetzt kommen sie noch flexibler und dazu umweltfreundlich ans Ziel“, wird Bernd Hasenfratz, Prokurist der Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund GmbH (Bodo), darin zitiert. Dabei hebt er nochmal das Potenzial hervor, das die bestehenden Bus- und Bahnknotenpunkte bieten und sieht in der Verleihstation für Elektroräder eine sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV.

Gemeinsam mit Jenny Jungnitz, die das Verleihsystem für Elektroräder bei den TWS von Anfang an betreut, nahm er die neue Station in Betrieb und überzeugte sich auf der Rückfahrt zum Ravensburger Bahnhof von der Unterstützung und dem guten Fahrverhalten der Elektroräder, so das Schreiben weiter. Auch in Ravensburg stehen Elektroräder direkt am Bahnhof über das Verleihsystem an beiden Ausgängen parat. „Der Elektrorad-Verleih ist eine wichtige Brücke zwischen dem öffentlichen Nahverkehr und ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzern eine flexible Weiterfahrt“, so Jenny Jungnitz. Das Angebot werde von den Menschen in der Region auch gut angenommen.

Komfortable Unterstützung bietet dabei die App tws.mobil, heißt es weiter. Zum einen biete sie nach einmaliger Anmeldung und Freischaltung einen schnellen Zugang zu den Elektrorädern des Verleihsystems. Zum anderen seien dort auch Busfahrpläne hinterlegt – und zwar in Echtzeit. „Damit kann die App aufzeigen, wie ein Nutzer am schnellsten zum gewählten Ziel kommt“, so die TWS-Mobilitätsexpertin. Das könne eine Kombination aus unterschiedlichen Verkehrsmitteln oder schlicht das Elektrorad sein – denn auf Strecken bis zehn Kilometern ist das Zweirad mit eingebautem Rückenwind oft schneller als der Bus, der Zwischenhalte machen muss.