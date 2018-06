Vom Erzeugen akustischer Illusionen

Der etwas sperrige Stoff und die ziemlich unbekannte Profession des Geräuschemachens haben am Sonntagabend nur etwa 50 Zuschauer oder besser: Zuhörer in die Linse gelockt. Schade eigentlich, denn „Die Geräuschemacher“ ist ein erlesenes Klangexperiment. Und interessant noch dazu.

Zuerst einmal fällt es kaum auf, dieses stetige Rauschen, das aus den Lautsprechern über die Sitzreihen des großen Linse-Saales rollt. Ist es doch irgendwie ein gängiges Hintergrundgeräusch, das unsere allzu überfrachteten Ohren tagein tagaus ausblenden müssen. Wie Radiogedudel, Baustellenlärm oder Motorengeräusche. Erst als Max Bauer, hauptberuflicher Geräuschemacher, sich an einem kleinen Schaltpult auf der Bühne zu schaffen macht und das Rauschen abrupt aufhört, erst da realisiert der Zuhörer, was vorher die Atmosphäre gestört hat.

Alles auf der Bühne macht Geräusche

Überhaupt bringen Max Bauer und sein Conterpart, die Sprecherin (und nebenbei gesagt auch Sängerin) Andrea Kilian nichts zufällig auf die Bühne. Die mit Stoff bezogene Holztrommel dient einem Zweck, der Fahrradschlauch, die Kokosnusshälften, das Kissen. Alles, was sich auf, unter und neben dem kleinen Holztisch findet (der aussieht, als stamme er aus der Zelle eines Mönches), eine kleine Flöte, ein praller Luftballon, ein filigranes Schnapsglas, ja sogar handelsübliche Kleiderbürsten werden im Laufe des Abends Geräusche erzeugen, die sich über das Ohr ins Gehirn und dort zu einer wunderbaren Illusion entfalten.

Und genau das ist es, was den Beruf eines Geräuschemachers ausmacht: Ehedem, als die Bilder laufen lernten und nur Stummfilme gedreht wurden, war diese Form der Profession unabdingbar, um dem Filmpublikum das Gezeigte auch hörbar zu machen. Wie exakt sich Bilder im Kopf lediglich durch Geräusche erzeugen lassen, das führen Bauer und Kilian im vielleicht erstaunlichsten Teil des Abends vor: Zuerst bläst ein heftiger Wind (die Holztrommel reibt sich am übergespannten Stoff), dann setzt Regen ein (die Gieskanne), schließlich entsteht vor dem geistigen Auge ein ganzer Teich mitsamt Froschkonzert (Finger auf stumpfem Glas), dann schwirren Wespen (der Luftballon) umher, ein Kuckuck ruft (eine Einloch-Flöte) und schließlich eröffnet sich ein ganzer lebenspraller Urwald inklusive Schimpansengeschrei (Andrea Kilian). Und all die Bilder entstehen einzig über das Ohr. Eine Kunst.

Die Kunst der Geräusche ist uralt

Parallel zu den Geräusch-Sequenzen liest Andrea Kilian immer wieder aus dem erstaunlich klugen „Handbuch für Geräuschemacher“ und leistet sensible Geschichtsarbeit: Von der Wiege der Geräusche im antiken Theater über erste kurze Filmsequenzen in einem Berliner Varieté im Jahre 1895 über das Wanderkino bis hin zum ersten Tonfilm 1928 – überall wurden Geräusche darüber gelegt. Und von teilweise genialen Geräuschemachern erzeugt, wie Kilian immer wieder erzählt.

Der Abend endet mit einem lustvoll und live nachvertonten Stummfilm-Klassiker: „Die Reise zum Mond“ heißt der erste Science-Fiction Film, der 1902 in Paris entstanden ist und zur Erheiterung des Publikums noch einmal in all seiner wackligen Gewagtheit gezeigt wird, während Max Bauer und Andrea Kilian – vom gebannten Publikum völlig unbemerkt- die Geräusche dazu liefern.

Die letzte Veranstaltung von Hertz Deluxe, einer Klangkunst-Veranstaltungsreihe des Neuen Ravensburger Kunstvereins ist am Freitag, 9. Juni, um 20 Uhr. Iris Drögekamp und Thomas Weber geben das Hörspiel „Kamogava Delta Intoxikation“ zum Besten. (bam)