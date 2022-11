Volkstrauertag am 13. November

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Sozialverband VdK Baden-Württemberg Ortsverband Weingarten nahm an der Feierstunde des Volkstrauertages am 13.November teil. Am Volkstrauertag, dem Friedensmahntag, steht das Gedenken im Mittelpunkt. Der Vorstand vom VdK OV Weingarten nahm an der Feierstunde auf dem Ehrenfriedhof am Kreuzberg in Weingarten teil. Dabei wird der Gefallenen und Verstorbenen der beiden Weltkriege und der Opfer der Gewaltherrschaft gedacht. Der erste Volkstrauertag fand im Jahre 1922 in Berlin statt. Foto: Karin Maucher