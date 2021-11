Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Sozialverband VdK OV Weingarten nahm an der Feierstunde des Volkstrauertages am 14.November teil. Von jedem Verband durften nur zwei Mitglieder teilnehmen. Die Vorsitzende Karin Maucher und die stellvertr. Marianne Büchele nahmen daher auf dem Ehrenfriedhof in Weingarten am Kreuzberg teil und legten einen Kranz nieder. Am Volkstrauertag dem Friedensmahntag steht das Gedenken im Mittelpunkt. Dabei wird der Gefallenen und Verstorbenen der beiden Weltkriege und Opfer der Gewaltherrschaft, gedacht. Der erste Volkstrauertag fand im Jahre 1922 in Berlin statt. Weil nur immer zwei Personen teilnehmen konnten, haben in Berg - Marianne Büchele, in Baindt - Hubert Gärtner und in Baienfurt - Rosmarie Wünsch sich abgesprochen und Gestecke niedergelegt. Vielen Dank. Foto: VdK OV Weingarten