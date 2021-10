Volkshochschule Weingarten rüstet digital auf

Laptops, Webcams, WLAN, Monitore: Dank einer Förderung des Landes Baden-Württemberg kann die VHS Weingarten 35 000 Euro in ihre digitale Ausstattung investieren teilt die Stadtverwaltung mit. Der Gemeinderat habe nun den Weg freigemacht, den Antrag fristgerecht zu stellen.

Die VHS habe 2017 begonnen, Unterrichtsräume digital mit Dozentenlaptop, Dokumentenkamera und Monitor auszustatten. Zusätzlich wurde im Gebäude Hiltrudschule ein WLAN-Zugang in den Unterrichtsräumen eingerichtet. Mit Hilfe des Landesprogramms sollen nun alle restlichen Kursräume in den Gebäuden Geschäftsstelle, Bücherei und Hiltrudschule mit Dozentenlaptops, Monitoren und Dokumentenkameras ausgestattet werden. Außerdem werden Laptops für Schulungen in der Geschäftsstelle und Leih-Tablets für Deutschkurse angeschafft.

Alle Arbeitsplätze in der Geschäftsstelle in der Heinrich-Schatz-Straße sollen darüber hinaus fit für Onlinekonferenzen gemacht werden – dazu gehören Webcams, Monitore und Headsets. Das Gebäude Bücherei soll ein zuverlässiges WLAN bekommen. Aufgrund der vielen Gebäude und unterschiedlichen Raumbelegungen wird die Geschäftsstelle mit einem wegweisenden Monitor im Foyer ausgestattet.

Die Volkshochschule plant, die Geräte in den Jahren 2021 und 2022 zu beschaffen und in Betrieb zu nehmen, sodass am Ende alle Räumlichkeiten für digitale Lernangebote ausgestattet sind.