Volkshochschule hofft auf Normalbetrieb im Herbst

Trotz coronabedingtem Ausfall von Kursen im laufenden Semester ist die Volkshochschule Weingarten zuversichtlich, nach den Sommerferien wieder mit dem Präsenzunterricht im umfangreichen Bildungsangebot starten zu können. Kosten für ausgefallene Kurse werden, wenn noch nicht erfolgt, den Teilnehmern bis spätestens August zurückerstattet.

310 Veranstaltungen von Corona betroffen

Wenn auch viele Veranstaltungen wegen Corona gestrichen werden mussten, zieht Jürgen Bader, der Leiter der VHS Weingarten, eine „zufriedenstellende“ Bilanz für das Sommersemester. „Wo es möglich war, haben wir den Betrieb am Laufen gehalten und flexibel auf die jeweilige Situation reagiert.“ 310 Veranstaltungen waren von der Pandemie betroffen. Durch Abbruch oder Wegfall von Kursen beläuft sich das Defizit der städtischen Einrichtung bis jetzt auf 186 000 Euro.

„Verhalten optimistisch“

Bis spätestens August soll die Rückzahlung der abgesagten Veranstaltungen erfolgt sein, so Bader. Obwohl keiner weiß, wie es sich mit der Seuche hierzulande weiterentwickelt, ist Bader „verhalten optimistisch“, im neuen Semester wieder zu mehr Normalbetrieb zurückkehren zu können. Gegebenenfalls in kleineren Kursen mit weniger Leuten der Abstandsregeln wegen. Deshalb empfiehlt es sich, sich frühzeitig anzumelden, denn wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Räume in der Realschule sind nach jetzigem Stand ab Herbst für die VHS wieder geöffnet. Aber natürlich seien pandemiebedingte Streichungen nicht auszuschließen, räumt Bader ein.

Etliche Nachholtermine

Das umfangreiche Programm, das sich von Corona nicht einschüchtern lässt, ziert die Ansicht vom Schlössle. Es ist ein Weingartenmotiv aus dem Jahreskalender von Rolf Bindig, der den Erlös der Bürgerstiftung Weingarten zugute kommen lässt. Unter den 355 Veranstaltungen in den fünf Fachgebieten von Gesundheit über Sprachen bis Politik, Gesellschaft und Umwelt gibt es etliche mit dem Hinweis „Nachholtermin“. Das sind wegen der Seuche ausgefallenen Angebote, die nun ein weiteres Mal aufs Tapet kommen, und zu denen sich die Interessierten auch erneut anmelden müssen. Dazu gehört der politische Kochabend mit dem Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser, bei dem es um das Thema geht: „Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“. Diese Veranstaltung ist kostenfrei. Wie der Themenabend zu Jordanien. Dabei gibt es eine Liveschaltung mit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Amman, wo aus unterschiedlicher Sicht über gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutiert wird. Ein digitales Lernangebot, das die VHS, auch gepusht durch die Krise, weiter ausbaut. Auch im Bereich berufliche Qualifikation oder den Sprachen gibt es Online-Kurse, so in Italienisch oder Spanisch, darunter auch einen über italienische Literatur.

Drei neue Ausfahrten sind geplant. Sie bleiben allerdings coronabedingt im Land. Eine geht zum Goldbacher Stollen in Überlingen. Geführt vom ausgewiesenen Kenner, Oswald Burger und in Zusammenarbeit mit dem Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben und dem Studentenwerk Weiße Rose.

Persönlicher Kontakt nicht ersetzbar

Für Familien wird im Übrigen die kostenlose Veranstaltung „Generation ON – Eltern und Kinder gemeinsam unterwegs im Netz“ fortgeführt. Eine Weiterführung gibt es auch bei der Fortbildungsreihe für Bürgerschaftlich Engagierte mit Themen wie Umgang der Vereine mit Social Media, Pressearbeit oder Stressmanagement im Ehrenamt. In Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse gibt es überdies eine kostenlose Infoveranstaltung zum sicheren Umgang im Online-Banking. „So sehr Corona uns gezeigt hat, was digital alles geht, schätzen die meisten an der Volkshochschule, dass man dort interessante Leute treffen kann“, sagt Jürgen Bader. Der persönliche Kontakt sei nicht ersetzbar. Dass der ab dem Wintersemester wieder möglich ist, darauf hofft nicht nur die Leitung der VHS.