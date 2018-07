Volkshochschule hat Europa im Blick

Breit gefächert wie das Leben ist das neue Programm der Volkshochschule (VHS) Weingarten für das Wintersemester 2018. Es reicht von der Alphabetisierung bis zur Weiterbildung im Beruf. Neben Integration ist Europa ein Schwerpunkt mit einer Veranstaltung am 18. Oktober im Vorfeld zu den Europawahlen im kommenden Jahr. Zudem spiegelt das Programm die 68-Bewegung in Weingarten mit einer Lesung aus dem Werk von Peter Renz am 23. November.

Es ist das dritte VHS-Programm, das Barbara Brodt-Geiger mit ihrem Team erstellt hat. Und die Leiterin der VHS Weingarten ist immer noch mit derselben Begeisterung bei der Sache wie zu Beginn ihrer Tätigkeit vor eineinhalb Jahren. Mit 428 Veranstaltungen in neun Themenfeldern von politischer Bildung bis zu Gesundheit und Exkursionen kann das Angebot im Vergleich zum vergangenen Jahr um fünf Prozent gesteigert werden. Vieles sei derzeit im Umbau, vieles im Fluss, sagt die aus Stuttgart kommende Verwaltungswissenschaftlerin. Was auch der Wasserstrahl auf knackigen Früchten auf dem Titelbild des Programmhefts signalisieren soll.

Sich den gesellschaftlichen Veränderungen gestellt und das Bildungsangebot angepasst hat das Team um Barbara Brodt-Geiger im Besonderen auch bei den Integrations- und Sprachkursen. In allen Bereichen ist es Barbara Brodt-Geiger wichtig, die VHS weiter zu vernetzen mit Kooperationspartnern der Region, um sowohl Fachlichkeit zu binden, als auch die Reichweite zu erhöhen, ob Akademie, Bücherei oder Familientreff, um nur einige zu nennen.

Als zentrale Bildungsaufgabe sieht Brodt-Geiger das Thema Europa. So wird es im Vorfeld zur Europawahl 2019 eine große Veranstaltung am 18. Oktober im Dokulive-Format im Kulturzentrum Linse geben. Titel: „Das europäische Parlament – Stimme der Bürger/innen?!“ Zu den Highlights im politisch-gesellschaftlichen Bereich gehört im Übrigen die Lesung am 23. November: „Die 68-Bewegung in Weingarten“. Dabei liest der Leiter des Literarischen Forums Oberschwaben, Oswald Burger, aus dem Roman „Vorläufige Beruhigung“ von Peter Renz. Inklusion, das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung kann mit „IWO“ bezeichneten Kreativkursen wie Malen gepflegt werden. Besonders weist Barbara Brodt-Geiger auch auf das Sport-Spezial-Angebot hin, wie die Mondscheinschneeschuhwanderung oder Iglubau samt Übernachtung.

Weiter ausgebaut wurde die „Junge VHS“ mit Kursen zu Schwertkampf oder Schwimmtechnik. Und das Thema bei der Euregio-Veranstaltung, also den Volkshochschulen rund um den Bodensee, befasst sich mit „Krieg und Frieden in Weingarten.“ In Kooperation mit der Stadt wird wieder ein Fortbildungsprogramm für Bürgerschaftlich Engagierte aufgelegt, darunter am 19. September ein Vortrag über die EU-Datenschutz-Grundverordnung für Vereine oder im Januar dann ein Abend über erfolgreiche Pressearbeit.

Wieder stark im Kommen seien die Trends Nähen und Tanzen, so Brodt-Geiger. So wurden Kurse in diesem Bereich weiter aufgestockt. Und für Mütter und Väter gibt es mit einer Farb- und Stilberatung für Einsteiger ein Parallelangebot zur „Kunterbunten Tanzkiste“, wo die Kleinen sich kreativ bewegen können. Neu im Bereich Gesundheit, der im Übrigen am stärksten nachgefragt ist, ist der Powerkurs mit Functional Training „Gettoworkout“ oder Kinesio Taping.

Auf rückläufige Anmeldungen im Fremdsprachenbereich reagiert die VHS mit kürzeren kompakten Einheiten und veränderten Zeiten. Wie Business-Italienisch für Frühaufsteher oder „Italienisch für Büffelmuffel“, wo spielerisch die Sprache erlernt werden kann. Veränderung ist auch bei den Integrationskursen angesagt, derzeit laufen zwölf. Bei rückläufigen Flüchtlingszahlen steht jetzt die berufsorientierte Deutschförderung in Anschlusskursen im Fokus oder Kurse wie „Deutsch für den Führerschein“. Ein Renner im VHS-Programm bleiben die Fahrten und Betriebsbesichtigungen. Sechs neue sind im Angebot, darunter eine Betriebsbesichtigung bei Carthago oder bei der Schlossbrauerei Aulendorf.