Virtuelles Radtraining für alle Hobby-Radfahrer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schon vor dem dem ersten Lockdown lag virtuelles Radfahren im Wohnzimmer voll im Trend. Spätestens seit letzten Frühjahr entstand ein ungeahnter Boom auf das Radfahren auf dem Trainingsgerät im eigenen Haus. Einen Rollen-Trainer, Software Zwift und eine ordentliche Internet-Verbindung - mehr benötigt es nicht. „Zusammen mit anderen Radfahrern die virtuellen 3D-Welten zu erkunden, macht einfach nur Spaß und kann trainingstechnisch sehr effizient sein“, sagt Oli Belikan, einer der beiden Initiatoren des Radfahrer-Verein Weingartens. Genau das, möchte der RV Weingarten nun allen Radsportlern aus der Region schmackhaft machen. Neben normalen Meetings, startet ab 23. November auch ein strukturiertes Trainingsprogramm.

„Einmal in der Woche fahren wir zusammen ein definiertes Training mit Intervallen und individuellen Belastungen. Jeder Hobbysportler kann seine individuelle Leistungsfähigkeit in diesen 12 Wochen verbessern“, so Sven Albrecht, der als Radsporttrainer das Trainingsprogramm mit ausgearbeitet hat.

Alle Radsportler sind eingeladen mitzumachen. Registrierung auf der Webseite https://rv-weingarten.de/zwift.