Vier Medaillen für Läuferinnen der LG Welfen

Für die Läuferinnen der LG Welfen hat es bei den Berglauf Masters Weltmeisterschaften im Stubaital zweimal Mannschaftsgold und zweimal Einzelgold gegeben.

Monica Carl aus Langenargen zeigte auf der sehr anspruchsvollen Strecke ihre herausragende Form. In der Klasse W 45 sicherte sie sich in der Zeit von 47:10 Minuten die Bronzemedaille. Mit diesem Ergebnis führte sie zusätzlich das Deutsche W45-Team mit Monika Brod (TV Konstanz) und Monika Heiss (LG Telis Finanz Regensburg) zu Gold.

Irmgard Olma aus Friedrichshafen erkämpfte sich in der Zeit von 1:10:48 Stunden die Bronzemedaille in der Klasse W 70 und durfte zusammen mit Ingrid Koal (NLLB Cottbus) und Elisabeth Springer (TV Bad Sobernheim) ebenfalls Mannschaftsgold feiern.

In der zahlen- und leistungsmäßig stark besetzten Klasse W 60 belegten Uschi Bergler aus Grünkraut in 57:53 Minuten und Brigitte Hoffmann aus Ravensburg in 58:59 Minuten die Plätze acht und neun.