Vielfalt des Gymnasiums wird deutlich

Freitagabend, 18 Uhr, im Gymnasium Weingarten: Wo man um diese Uhrzeit niemanden mehr vermuten würde, waren Tische, Plakatwände und ein Büffet vorbereitet. Hier startete der dritte „Abend des Miteinander“. Er sei „noch keine Tradition, aber schon eine gute Gewohnheit“, wie die stellvertretende Schulleiterin, Kerstin Horn, in ihrer Begrüßung bemerkte.

In der Tat sei der „Abend des Miteinander“ eine Besonderheit, teilt das Gymnasium Weingarten weiter mit. Eltern, Kinder und Lehrkräfte würden sich zwanglos treffen, um miteinander zu entdecken, dass man sich mehr zu sagen habe, als die Ankündigung von Klassenarbeiten und Hausaufgaben. Das Gymnasium Weingarten sei eine bunte Schule und der Abend diene auch dazu, sich gegenseitig in dieser Vielfalt zu erleben. Dies sei nicht zuletzt am Büffet im zweiten Teil des Abends geschehen, das von den mitgebrachten Speisen der Teilnehmer lebte und wieder mit internationalen Leckereien wie „Blini mit Kaviar“, „Sally’s American Brownies“ oder „Börek mit Spinat“ aufwarten konnte.

Doch zunächst stand laut Mitteilung die inhaltliche Arbeit auf dem Programm: Was sind Vorteile und Nachteile der Handynutzung? Sind Eltern dabei Vorbilder für ihre Kinder? Und was ist mit den Lehrern? Was bräuchten die Eltern hier an Unterstützung von der Schule? Die Unter- und Mittelstufen-Theater-AG unter der Leitung von Bea Rapp und Pit Lanz führte in drei selbst entwickelten Sketchen in die Thematik ein. Manche Kinder spielten zum ersten Mal vor Publikum, manche seien schon lange dabei, heißt es. Die Sketche hätten gezündet – es sei laut gelacht worden, wohl, weil sich der eine oder die andere in den Sketchen nur zu gut wiedererkannt habe.

Danach diskutierte nlaut der Schule Eltern, Kinder und Lehrkräfte an den Tischen munter über das Smartphone. Keine Meinung sei wichtiger als eine andere gewesen, was heute zähle, sei der gemeinsame Austausch ohne Druck und ohne erhobenen Zeigefinger. Und dabei habe sich schnell gezeigt, dass alle die Vorteile eines Smartphones kennen, aber Eltern fürchten, dass ihre Kinder durch die vielfältigen Gefahren in Bedrängnis kämen. Sie wünschten sich von der Schule, dass die Erziehung zum mündigen Handy-Nutzer nicht nur im Elternhaus geschehe und hätten sich gefreut zu hören, dass das Gymnasium Weingarten seine Schüler mit diesen Fragen nicht allein lasse.