Vielfalt der NS-Erinnerungskultur

Das Forum zum aktuellen Stand der regionalen NS-Erinnerungskultur findet am Donnerstag und Freitag, 21. und 22. Juli, zum dritten Mal als Netzwerktagung statt. Die Tagung in der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Weingarten soll dem Austausch über neue Rechercheergebnisse und Möglichkeiten der pädagogischen Vermittlung sowie der Stärkung der Kooperation untereinander dienen.

Die Tagung gibt in zehn Vorträgen mit Diskussion einen Überblick über neue Entwicklungen in der NS-Erinnerungskultur in der Region und wendet sich damit auch an alle geschichtlich und pädagogisch daran Interessierte, auch an Lehrer und Schüler. Die Tagung wird veranstaltet vom Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben, dem Forschungsbereich Geschichte und Ethik der Medizin am ZfP Südwürttemberg sowie der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 14. Juli, erforderlich unter https://www.akademie-rs.de/vakt 24818.