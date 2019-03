Viele Medaillen für Taekwondokas

Die Kampfkunstschule Rovithis aus Weingarten ist sowohl bei der Deutschen Taekwondo-Meisterschaft in Nürnberg als auch bei der württembergischen Meisterschaft in Wendlingen erfolgreich gewesen. Anastasia Rovithis wurde deutsche Vizemeisterin in der Jugendklasse bis 52 Kilogramm.

Sie besiegte Ceyda Tunc (Ingelheim) und Sophie Stoiber (Swisttal) klar. Im Finale unterlag Rovithis der Jugend-Olympiateilnehmerin Laura Goebel (Iserlohn). Alexandra Batog (Jugend bis 55 kg) bezwang Jule Martens und Viktoria Simin, im Halbfinale verlor die Weingartenerin gegen die deutsche Meisterin von 2018, Lena Unrau, und wurde Dritte. In Wendlingen sicherten sich alle Nachwuchssportler einen Podestplatz. Justin Kinn (bis 35 kg) wurde Meister, genauso wie Azis Hafand (Jugend bis 61 kg). Thedoridou Markella musste sich im Finale beugen und wurde württembergische Vizemeisterin in der Jugend bis 63 kg.