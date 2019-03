Viele Interessierte kommen zu den Tagen für Neue Musik

Rita Jans hätte dieser Sonntagvormittag in Weingarten sicher gefallen: das große, interessierte Publikum im Festsaal der PH, viele vertraute Gesichter von über Jahrzehnte treuen Festivalgästen und die Musik von Gastkomponist Helmut Oehring. Ihm war 2003 schon einmal ein Portrait gewidmet worden, aber damals war er leider erkrankt. So freute sich das „ensemble aventure“, ein Quartett aus Fagott, Oboe, Cello und Klavier, umso mehr darüber, dass es jetzt endlich zu einem Treffen kam. Und an historischem Ort – denn der Festsaal der PH Weingarten, ein langes Rechteck mit hoher Stuckdecke, war seit 1986 immer der wichtigste Aufführungsort für die Kammermusik.

Elisabeth Häusler, seit 1990 im Förderverein, erinnerte in ihrer Begrüßung mit großer Wärme an die Persönlichkeit von Rita Jans, ihre Verve und ihren nimmermüden Einsatz, mit dem sie ein Netzwerk von Freundschaften zu Musikern und Komponisten spann. Ausgebildet in Musikwissenschaft und bekannt als ausgezeichnete Pianistin, war sie sicher eine der besten Sachwalterinnen der zeitgenössischen Musik. Ihr war es ein Herzensanliegen, Komponisten und Hörer zusammen zu bringen. Indem Häusler auf die Buchpublikation „Begegnungen“ einging, gab sie Bürgermeister Alexander Geiger das Stichwort weiter. Auch ihm ging es in seinem Grußwort um die Internationalität dieses Festivals und dass es dieses „Alleinstellungsmerkmal“ der „Komponistenportraits“ nur in Weingarten gegeben habe. Dies gelte es doch weiterzutragen. Zwar machte der Bürgermeister keine Versprechungen, aber ihm war doch das ehrliche Interesse an diesem Projekt anzumerken. In diesem Sinne äußerte sich auch Professor Bernd Reinhoffer, Prorektor der PH, dem die Weiterführung dieses geistigen Dialogs wichtig war.

Nun endlich Musik: Von Helmut Oehring, zum ersten Mal im Leben in Weingarten, der im lebhaften Gespräch mit dem Fagottisten Wolfgang Rüdiger auch eine ebenso lebhafte Vita offenbarte. Den früheren Rockmusiker nahm man ihm sofort ab, die Ausbildungen als Straßenbahnbauarbeiter und Friedhofsgärtner konnte man sich schwerer vorstellen – bei den gut erhaltenen Händen. Er sprach selbst die Texte zum Stück „Melencolia I“, inspiriert von Dürers Kupferstich und einem Gedicht von Heinrich Heine und markant untermalt vom machtvollen Fagott und der Stimme Rüdigers. Auch die anderen Stücke „Philipp“ (1997) und „Leuchter“ (1994) – letzteres mit dem Trio aus Oboe, Cello und Klavier – waren von Text begleitet.

Das Publikum ist angetan und fragt sich, wie es weiter geht

Das Publikum zeigte sich sehr angetan von diesen Stücken, und ein klein wenig Nostalgie wird auch dabei gewesen sein. Sowie die Frage, ob es denn weitergehe mit diesem Projekt.

Eine wahre Kärrnerarbeit bedeutete die Sichtung von Material für die Publikation und die Ausstellung zur Geschichte des Festivals. Denn da lag wenig archiviert vor, und viele Fotos und Dokumente mussten erst gefunden und bearbeitet werden. Hauptsächlich lag sie in den Händen von Daniel Schreiner und Karl-Heinz Linder, die zusammen mit dem Ehepaar Ursula und Gerold Kaiser, mit Elisabeth Häusler und Rudolf Kalthoff Material auswählten. Mit der Musikredakteurin und Autorin Elisabeth Schwind für die Texte sowie Rolf Stoll als Layout-Gestalter entstand für ein halbes Jahr ein effizientes Team. Es hat sich gelohnt: Auch für interessierte Laien ist dieser Band durch die ausführlichen Komponistenportraits ein gut geschriebenes und visuell ansprechendes Kompendium zeitgenössischer Musik.

Die Ausstellung erfreut mit einer kompletten Galerie der Tonkünstler aus 30 Jahren Festivalgeschichte, einige waren zwei Mal da, so Karlheinz Stockhausen, Helmut Lachenmann oder Wolfgang Rihm. Eine gute Nase habe Rita Jans immer wieder bewiesen durch die Auswahl von Komponisten, die erst später so richtig berühmt wurden, sagte Elisabeth Schwind in ihrer schwungvollen Einführung. Gerold Kaiser trug aus den Jahrzehnten der Kooperation mit Rita Jans ein paar wichtige Anmerkungen vor, und auch die beiden Oehring-Stücke „Foxfire zwei“ und „Kleemusik“, fulminant auf der Bassklarinette von Andrea Nagy gespielt, machten aus der Vernissage einen weiteren Festakt. Eine Matinee im Sinne von Rita Jans.