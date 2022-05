Viele Frauen bereichern den Blutritt in Weingarten

Der Blutritt 2022 in Weingarten war in mehrerlei Hinsicht ein besonderer: Es war nach zwei Jahren Corona-Pandemie der erste Blutritt in gewohntem Ausmaß – und es war auch das erste Mal in der rund 500-jährigen Geschichte der Reiterprozession, dass Frauen mitreiten durften.

Tatsächlich hatte ein Großteil der Blutreitergruppen Frauen dabei, teilweise gleich vier bis fünf Reiterinnen.

Insgesamt nahmen nach Angaben der Stadt Weingarten 1803 Reiter und Reiterinnen in 98 Gruppen an der Prozession teil, 2019 waren es noch rund 2127. Wie die Polizei sagt, sei es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen.

Es war, als hätte es Corona nie gegeben. Dicht an dicht standen die von der Polizei geschätzten 20.000 Zuschauer entlang der Straßen, an denen die Wallfahrer in Frack, Schärpe und Zylinder den Heilig-Blut-Reiter, Dekan Ekkehard Schmid, durch die Stadt und die Flur Weingartens begleiteten. 100 Musikkapellen zwischen den Gruppen gaben dem Ganzen eine Feststimmung.

Am Rathaus erwartete den Dekan das erste Mal seit vielen Jahren ein anderes Bild auf dem Balkon, denn der designierte Oberbürgermeister Clemens Moll stand mit seiner Familie dort oben. Bereits einige Male hatte er den Blutritt zu Pferd in der Gruppe Amtzell – wo er noch Bürgermeister ist – erlebt.

Viele Frauen tragen Standarten

Jetzt hatte er allerdings eine ganz andere Perspektive auf das Geschehen, und das bei idealem Wetter. „Die Rahmenbedingungen könnten nicht besser sein. Alle sind sichtlich sehr glücklich darüber, dass die Veranstaltung ohne Corona-Einschränkungen stattfinden kann“, sagte er.

Erfreut habe er auch eine ganze Menge Frauen auf Pferden gesehen. Viele von ihnen hätten Standarten getragen. Moll: „Das heißt für mich, dass sie wohl doch die versierteren Reiter sind.“ Seine drei Töchter, allesamt Pferdefans, waren jedenfalls hin und weg von der schieren Masse an Pferden. Eines wog gar 1100 Kilogramm, wusste das Weingartener Urgestein Günter Staud.

27.05.2022, Baden-Württemberg, Weingarten: Abt German Erd (M) trägt die Heilig-Blut-Reliquie aus der Basilika. Der Blutritt ist Europas größte Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Blutes Christi und findet dieses Jahr erstmals auch mit Reiterinnen statt. (Foto: Silas Stein) 27.05.2022, Baden-Württemberg, Weingarten: Dekan Ekkehard Schmid trägt bei der Reiterprozession die Heilig-Blut-Reliquie. Der Blutritt ist Europas größte Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Blutes Christi und findet dieses Jahr erstmals auch mit Reiterinnen statt. (Foto: Silas Stein) 27.05.2022, Baden-Württemberg, Weingarten: Dekan Ekkehard Schmid (links) während der Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie am Kirchenportal. Der Blutritt ist Europas größte Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Blutes Christi und findet dieses Jahr erstmals auch mit Reiterinnen statt. (Foto: Silas Stein) 27.05.2022, Baden-Württemberg, Weingarten: Simone Rürup, Bürgermeisterin der Gemeinde Baindt nimmt am Blutritt teil. Der Blutritt ist Europas größte Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Blutes Christi und findet dieses Jahr erstmals auch mit Reiterinnen statt. (Foto: Silas Stein) 27.05.2022, Baden-Württemberg, Weingarten: Simone Rürup, Bürgermeisterin der Gemeinde Baindt nimmt am Blutritt teil. Der Blutritt ist Europas größte Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Blutes Christi und findet dieses Jahr erstmals auch mit Reiterinnen statt. (Foto: Silas Stein) 27.05.2022, Baden-Württemberg, Weingarten: Abt German Erd verteilt während der Übergabe der Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie an den Blutreiter Weihrauch. Der Blutritt ist Europas größte Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Blutes Christi und findet dieses Jahr erstmals auch mit Reiterinnen statt. (Foto: Silas Stein) 27.05.2022, Baden-Württemberg, Weingarten: Dekan Ekkehard Schmid (Mitte) trägt bei der Reiterprozession die Heilig-Blut-Reliquie. Der Blutritt ist Europas größte Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Blutes Christi und findet dieses Jahr erstmals auch mit Reiterinnen statt. (Foto: Silas Stein) 27.05.2022, Baden-Württemberg, Weingarten: Blutreiter nehmen am Blutritt teil. Der Blutritt ist Europas größte Reiterprozession zu Ehren des Heiligen Blutes Christi und findet dieses Jahr erstmals auch mit Reiterinnen statt. (Foto: Silas Stein) blutritt_62908ac87d7b7.jpg blutritt2_62908accb0db1.jpg blutritt3_62908ad0b063f.jpg blutritt4_62908ad4d5d69.jpg blutritt8_62908ad841651.jpg blutritt9_62908adb2421f.jpg blutritt10_62908ade4d851.jpg blutritt11_62908ae150394.jpg Erster Blutritt mit Frauen bei bestem Wetter. (Foto: Elke Obser) Erster Blutritt mit Frauen bei bestem Wetter. (Foto: Elke Obser) Erster Blutritt mit Frauen bei bestem Wetter. (Foto: Elke Obser) Erster Blutritt mit Frauen bei bestem Wetter. (Foto: Elke Obser) Erster Blutritt mit Frauen bei bestem Wetter. (Foto: Elke Obser) 1 von 1

Der kirchliche Festgast, Abt German Erd vom Stift Stams in Tirol, bemerkte wie schon Moll vor allem die zahlreichen Reiterinnen: „Es reiten generell ohnehin mehr Frauen, warum sollten sie dann nicht beim Blutritt dabei sein?“ Dies sei der richtige Schritt für die gesellschaftliche Entwicklung. Es sei wichtig gewesen, die Feierlichkeiten durchzuführen – trotz Corona, trotz des Krieges in der Ukraine.

Ein Verzicht würde die Situation der Betroffenen schließlich nicht ändern. Sie seien jedoch in den Gebeten miteingeschlossen. Bräuche wie den Blutritt müsse die Gesellschaft bewahren. „Heutzutage schätzen die Menschen wieder mehr, was unsere Kultur ausmacht. Zudem brauchen wir diese Art der Gemeinschaft“, sagte der Abt. Nie zuvor habe er einer so großen Reiterprozession beigewohnt, die die Herzen höher schlagen lasse.

Grewe ist 2023 wieder auf dem Pferd

In zehn Jahren, so glaubt Manne Lucha (Grüne), der statt Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Vertreter der Landesregierung gekommen war, sind die Hälfte aller Blutreiter Frauen.

Diesen Aufbruch und die Modernisierung der Kirche benötigen wir dringend, so Lucha.

Dass Frauen beim Blutritt in absehbarer Zeit ganz normal sein werden, das glaubt auch Blutreiter Matthias Grewe, Leiter des Ravensburger Amtsgerichts. Nachdem seine Blutreitergruppe Ravensburg zunächst gegen Frauen gestimmt hatte (und sich dieses Ergebnis nach einer erneuten Sitzung geändert hat), wollte Grewe nicht mehr mitreiten.

Dass er letztlich nicht dabei war, obwohl sich seine Gruppe doch noch pro Frauen entschieden hatte, lag an der Einladung ins Rathaus, die er von der Stadt Weingarten erhalten hatte. Er verfolgte den Ritt also von dort aus. „Ich hatte schon zugesagt und die Entscheidung der Ravensburger kam ja recht spät. Im kommenden Jahr bin ich aber gern wieder zu Pferd dabei“, sagt Grewe.

Polizei vermerkt acht Reitunfälle

Den leichten Rückgang der Teilnehmerzahl erklärt sich die Stadt Weingarten mit der abnehmenden Anzahl geeigneter Pferde. Zusätzlich scheiden viele langjährige Reiter altersbedingt aus. Die katholische Kirchengemeinde St. Martin als Veranstalter, die Stadt Weingarten als Betreiber, Polizei, Feuerwehr, THW, Deutsches Rotes Kreuz, Festordner, Tierarzt sowie ein privater Sicherheitsdienst sorgten für die Sicherheit während der Feierlichkeiten.

Weingartens Straßen sind beim Blutritt 2022 gefüllt, bei dem auch zum ersten Mal Frauen mitreiten dürfen.

30 Fahrzeuge musste die Polizei in der Nacht vor dem Blutritt abschleppen lassen. Das sagt Oliver Weißflog, Sprecher des Polizeipräsidiums Ravensburg. Es hat zudem acht Reitunfälle gegeben, die jedoch nicht schwerer verlaufen seien.