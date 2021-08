VHS Weingarten ist auch in den Sommerferien geöffnet

Die Volkshochschule Weingarten bleibt auch in den Sommerferien für ihre Kundinnen und Kunden erreichbar. Bis Freitag, 6. August, sind die regulären Öffnungszeiten gültig. In der Zeit von Montag, 9. August, bis Freitag, 20. August, ist die Geschäftsstelle dann jeweils dienstags und donnerstags von 9.00 bis 11.00 Uhr geöffnet. Ab Montag, 23. August, gelten bereits wieder die regulären täglichen Öffnungszeiten. Online-Anmeldungen und Anfragen per Mail sind selbstverständlich rund um die Uhr möglich und werden zeitnah bearbeitet. Beratungen für Integrationskurse sind nach Terminabsprache wieder ab dem 30. August möglich.