VHS Weingarten öffnet wieder für den Publikumsverkehr

Nachdem seit dem 18. Mai sukzessive wieder Integrations- und DeuFöV-Kurse wiederaufgenommen wurden, geht die Öffnung der Volkshochschule Weingarten weiter. Die Geschäftsstelle hat eigenen Angaben zufolge seit Dienstag, 2. Juni, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Ab dem 15. Juni können dann auch wieder unterbrochene Kurse in anderen Fachbereichen aufgenommen werden. Die Räumlichkeiten wurden entsprechend vorbereitet und entsprechende Abstands- und Hygieneregelungen umgesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Voraussetzung zur Wiederaufnahme ist, dass der unterbrochene Kurs bisher nicht in der Realschule Weingarten oder in schulischen Gebäuden in Weingarten oder den Außenstellen stattfand und zusätzlich noch geplante Termine im Juni und/oder Juli 2020 hat. Unterbrochene Kurse mit planmäßigem Ende bis einschließlich 14. Juni 2020 können nicht wiederaufgenommen werden, so das Schreiben weiter. Kursgebühren werden soweit bereits abgebucht anteilig der bereits absolvierten Termine in den kommenden Wochen rückerstattet oder entsprechend erstmals gebucht.

Von der Wiederaufnahme grundsätzlich ausgenommen bleiben der Gesangsbereich und alle Kurse aus dem Fachbereich Gesundheit. Aufgrund der neuen räumlichen Gegebenheiten können kurzfristig auch noch weitere Kurse entfallen, so die VHS in dem Pressetext. Als Ausgleich entwickelt die Volkshochschule derzeit ein „Kleines Sommerprogramm“ für die Zeit zwischen Ende Juni und Ende Juli.