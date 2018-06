VHS-Kurs berät zum Thema Kleidung im Berufsalltag

„Stilsicher in Beruf und Alltag mit einem typgerechten Outfit“ – unter diesem Titel bietet die VHS Weingarten am Donnerstag, 13. Oktober, von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr einen Kurs in der Weingartener Stadtbücherei an. Es sind sieben Faktoren, die aufeinander abgestimmt sind und die Persönlichkeit der Trägerin harmonisch unterstreichen, schreibt die VHS. Im Vortrag erfahren die Teilnehmer, dass unter anderem die Haarstruktur Auskunft darüber gibt, was Personen gut steht. Sie werden sensibilisiert für die Wahrnehmung des eigenen Stils und erhalten wertvolle Anregungen für ein typgerechtes Outfit. Anmeldung unter Telefon 0751/560353-0 oder per Internet unter www.vhs-weingarten.de.