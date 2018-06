VHS bietet Kurs zum Umgang mit Familienhunden

Unter dem Titel „Der Familienhund“ bietet die VHS Weingarten heute, Mittwoch, 12. Oktober, einen Kurs von 18 Uhr bis 19.30 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in der Heinrich-Schatz-Straße an. Wenn man sich einen Hund angeschafft hat oder anschaffen möchte, hat man eine bestimmte Vorstellung, wie das Leben mit dem neuen Gefährten aussehen sollte. Der tatsächliche Alltag sieht dann aber oft anders aus. Der VHS-Kurs soll Grundlagen und einfache Grundregeln für eine gelungene, harmonische und stressfreie Beziehung verständlich vermitteln. Anmeldung unter Telefon 0751/560353-0 oder unter www.vhs-weingarten.de.