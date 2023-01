Vesperkirche lädt wieder nach Weingarten ein

In diesem Jahr findet die Vesperkirche mitten in Oberschwaben wieder gemeinsam an Tischen statt. Vom 24. Januar bis 12. Februar öffnet die evangelische Stadtkirche in Weingarten ihre Pforten. In allen Krisen, die Menschen zurzeit beschäftigen, soll es einen Ort geben, der Wärme und Zuversicht ausstrahlt.

Die Vesperkirche Weingarten ist ein reines Spendenprojekt und inzwischen eine der größten im Land. Vor der Pandemiezeit kamen bis zu 500 Menschen täglich in die Kirche. Gemeinsame Veranstalter sind das Diakonische Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg und die Zieglerschen in Wilhelmsdorf. Schirmherr 2023 und damit prominentes Gesicht der Vesperkirche ist Polizeipräsident Uwe Stürmer.

Für knapp drei Wochen wird die Vesperkirche wieder Wärme, ein günstiges Essen und verschiedene Angebote und Dienstleistungen ihren Gästen anbieten. Dies ist ohne die zahlreiche Mitarbeit vieler Menschen nicht möglich. Knapp 350 ehrenamtliche Helfer bilden das Rückgrat der Weingartener Vesperkirche.

Die Termine im Überblick: Montag, 23. Januar, um 18 Uhr, Eröffnungsgottesdienst; Dienstag, 24. Januar, bis Sonntag, 12. Februar, täglich zwischen 11.30 und 14.30 Uhr, Vesperkirche mit Abschlussandachten; Donnerstag, 26. Januar, um 19 Uhr, Kinoabend, Kino in der Kirche mit dem Kulturzentrum Linse; Sonntag, 29. Januar, um 13.30 Uhr, Saxophonquartett spielt Mini-Konzert nach dem Mittagessen, um 15 Uhr, Mundart in Gedenken an Rolf Staedele mit Barny Bitterwolf. Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr, Themenabend mit Schirmherr und Polizeipräsident Uwe Stürmer zum Thema „Angst haben ist menschlich. Zuversicht aber auch“. Freitag, 3. Februar, um 19 Uhr, Musik und Märchen, Märchengeschichte untermalt mit Musik; Samstag, 4. Februar, um 19 Uhr, Blockflötenquartett Weingarten „Eine musikalische Reise durch die Zeit“; Sonntag, 5. Februar, um 19 Uhr, Brass Facts, Blechbläserensemble aus Ravensburg und Umgebung; Dienstag, 7. Februar, um 19 Uhr, Oberschwäbisches Kammerorchester, Klassische Werke für Streicher; Mittwoch, 8. Februar, um 15 Uhr, Kinderchor Weingarten, Kleiner Auftritt der Kleinsten; Donnerstag, 9. Februar, um 19 Uhr, Jazzmatix, Jazz, Pop, Swing, Soul mit der Jazzband; Samstag, 11. Februar, um 19 Uhr, Gospel Now, Mitreißende Gospelsongs.