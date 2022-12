Vesperkirche in Weingarten will bei Angst-Fragen helfen

Das Jahresthema der Vesperkirche lautet: „Zukunftsangst & Zuversicht“ und greift damit aktuelle Entwicklungen auf. Das geben die Organisatoren bekannt. Vom 24. Januar bis 12. Februar 2023 öffnet die evangelische Stadtkirche in Weingarten ihre Pforten. Vor der Pandemie kamen bis zu 500 Menschen täglich in die Vesperkirche. Das soll dank eines Hygienekonzepts nun wieder so sein, denn es zählt: „für alle offen.“

Eine Krise jagt die nächste, und wo kann da noch Luft geholt werden? Energie, Klima, Krieg, Flucht – das sind längst nicht nur Themen, die weit weg geschehen, sondern in der Mitte von Oberschwaben. All das macht Angst. So heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren, die Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee und die Johannes-Ziegler-Stiftung.

Viele Menschen fragen nach Lebensmittelgutscheinen

Die Menschen würden sich fragen, wohin die Krisen führen und ob am Ende noch genug an Geld und Möglichkeiten für den Einzelnen blieben. „Mit Armut und Einsamkeit haben nicht mehr nur Randgruppen zu kämpfen, die bürgerliche Mitte ist ganz neu betroffen“, sagt Ralf Brennecke, Geschäftsführer des Diakonischen Werks Oberschwaben Allgäu Bodensee.

Früher seien die Menschen am Ende des Monats in die Sozialberatungsstelle gekommen und hätten nach einem Lebensmittelgutschein gefragt. Heute kämen sie schon um den 20. eines Monats – und es würden stetig mehr werden.

Armut habe viele Gesichter und verschiedenste Hintergründe. Eine Trennung oder Sucht könne genauso wie das Alter dazu gehören. Häufig seien Armut und Einsamkeit wie zwei Geschwister, die zusammen vorkommen würden.

Beim Mittagessen zählt die Gemeinschaft

Die Vesperkirche wolle diese Themen in den Blick nehmen und positive Ausblicke setzen. Vanessa Lang von der Armutsdiakonie möchte Antworten auf die Fragen geben: „Was hilft Menschen konkret hier in Oberschwaben? Wie kann die Angst vor dem Morgen begegnet werden? Wie können wir als Gesellschaft neu zueinander finden? Wie nach zwei Jahren Distanz neu Nähe und Resonanz füreinander entwickeln?“

Während der Mittagszeit und einem günstigen Essen werde in der Vesperkirche Gemeinschaft auf besondere Art und Weise erfahrbar. „Beim gemeinsamen Mittagessen zählt nicht, woher man kommt oder welchen Weg man geht. Bedürftig ist vielleicht nicht nur der, der über wenig Geld verfügt; vielleicht nicht nur die, die das ganze Jahr über einsam sind“, sagt Brennecke.

Knapp 300 ehrenamtliche Helfer haben sich laut Lang für das nächste Jahr gemeldet. Sie bilden das Rückgrat der Weingartener Vesperkirche. Sie arbeiten am Empfang, an der Essensausgabe, helfen beim Geschirr versorgen, in der Zuwendung oder beim Auf- und Abbau. Bis zu 30 Helferinnen und Helfer meistern täglich das Gästeaufkommen und das entsprechende Hygienekonzept.

Themenabend mit Uwe Stürmer

Am Themenabend, Mittwoch, 1. Februar 2023, eröffnet Uwe Stürmer, Polizeipräsident und Schirmherr der diesjährigen Vesperkirche, mit einem Impulsvortrag den Abend. Er gibt Einblicke in seine Arbeit mit der Polizei: sowohl kriminalstatistisch als auch in die gesellschaftliche Lage.

Als Polizist könne er hinter viele Vorhänge schauen und in seine langjährige Erfahrung Einblick geben. Neben ihm auf dem Podium sitzen Vertreterinnen und Vertreter aus unterschiedlichen Bereichen: eine Koordinatorin von „Demokratie leben“ und Mitorganisatorin der digitalen Menschenkette von 2021 im Schussental, eine Frau aus Wilhelmsdorf, die in Afrika geboren wurde, ein Mann aus der Sozialberatung und ein Überraschungsgast. Sie alle erzählen von ihren Wahrnehmungen der Gesellschaft und ihrem persönlichen Mutmacher.