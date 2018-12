Verzweifelte Suche nach Halle und Lagerräumen

Seit einem halben Jahr sind die Malteser auf der Suche nach einer neuen Fahrzeughalle mit Lagerräumen. Der Grund: Nach dem Erwerb der Halle der ehemaligen Spedition Feucht durch die Fritschle-baut GmbH soll dort in absehbarer Zeit eine Wohnbebauung stattfinden. Voraussichtlich zum 31. März 2019 müssen die Malteser ausziehen. Doch zwischen Baindt und Meckenbeuren scheint die Immobilienlage nahezu aussichtslos zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Malteser.

„Problem bei der Hallensuche sind die Höhen unserer Fahrzeuge. So hat unser Betreuungs-Lkw des Katastrophenschutzes schon eine Fahrzeughöhe von 3,20 Meter“, erklärt der Katastrophenschutzbeauftragte der Malteser, Peter Nagel. „Und unsere anderen Fahrzeuge, wie Rettungs- und Krankenwagen sind auch nicht viel niedriger“, ergänzt Norbert Scheffler, Stadtbeauftragter der Malteser. Insgesamt müssen die Malteser sieben Fahrzeuge einschließlich des Feldkochherdes unterbringen können. „Dazu fehlen Lagerräume für die Unterbringung des kompletten Materials unserer Unfallhilfsstelle und der neuen Schnelleinsatzgruppe“, so Scheffler. Auch Sachspenden für die Auslandsaktivitäten der Malteser in Weißrussland und Rumänien benötigen Platz.

Keiner der bisher angesprochenen Makler konnte den Maltesern bisher ein entsprechendes Angebot unterbreiten. Auch Angebote auf einschlägigen Internetseiten haben nichts ergeben. Zwar gibt es in den Gewerbegebieten noch freie Flächen, die haben aber alle ihre Eigentümer. Ideal für die Malteser wäre ein Standort nordwestlich der Abt-Hyller- und Waldseer Straße, der neben Fahrzeughalle, 100 Quadratmetern Lagerfläche, noch Sanitär- und Büroräume aufweisen könnte, so der Pressebericht.