Verwitwete treffen sich in der Linse

Das nächste Ortstreffen für Verwitwete im Kreis Ravensburg und im Bodenseekreis ist am Freitag, 30. Juli, im Kulturzentrum Linse in der Liebfrauenstraße 58 in Weingarten. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Selbsthilfegruppe trifft sich regelmäßig am letzten Freitag eines Monats um 19.30 Uhr. Die geltenden Corona-Regelungen sind zu beachten, schreibt die Selbsthifegruppe. Weitere Informationen gibt es unter der neuen Telefonnummer 01523/6930038 oder per E-Mail an roundaabout357@gmail.com.