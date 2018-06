Verwirrung um Schließung von Postfach-Standort

Dieter Pfleghar staunte nicht schlecht, als er am Mittwoch sein Postfach in der Postfiliale am Postplatz öffnete und eine Notiz der Deutschen Post darin fand: Zum 31. Oktober wird der Postfach-Standort in der Weingartener Innenstadt geschlossen, teilt das Unternehmen mit. Die Deutsche Post begründet den Schritt mit Einsparmaßnahmen. Postfach-Inhaber können ein neues Fach im Briefzentrum in der Herknerstraße eröffnen. Doch das zu erwähnen hatte die Post zunächst vergessen und damit für Verwirrung gesorgt.

Es gab in der Benachrichtigung der Deutschen Post keinen Hinweis darauf, dass die Postfächer nur wenige Hundert Meter nördlich, im Briefzentrum in der Herknerstraße, neu eröffnet werden können. „Das hat ganz schön Aufregung verursacht“, erzählt Dieter Pfleghar, Weingartener CDU-Stadtrat. Als Gemeinderat und ehrenamtlicher Nachlassverwalter sei er auf das Postfach angewiesen, da ihm teils sensible Unterlagen zugestellt werden. „Und die gehen niemanden etwas an. In meinem kleinen Briefkasten haben solche Dinge keinen Platz“, so Pfleghar. Ihn traf die plötzliche Ankündigung der Post, die Fächer am Postplatz abzuschaffen, hart. „Vor einigen Jahren haben wir im Gemeinderat noch für den Erhalt der Postfiliale gekämpft“, erinnert sich Pfleghar. Und nun das.“

An der Hochschule Ravensburg-Weingarten wäre die Abschaffung der Postfächer ein tiefer Einschnitt gewesen. „Wir sind auf elf verschiedene Gebäude verteilt“, berichtet Kanzler Henning Rudewig. „Wir sind auf unser Postfach angewiesen, sonst hätten wir keinen zentralen Posteingang mehr.“ Auch Winfried Weiß, pensionierter Rechtsanwalt, wurde von der Ankündigung der Post kalt erwischt: „Ich dachte, ich seh nicht richtig“, berichtet Weiß. „Seit 25 Jahren habe ich dieses Postfach.“ Weiß nutzte es lange Zeit beruflich, inzwischen ist es die Adresse für die ehrenamtliche Tätigkeit in einem Verein – und damit weiterhin unverzichtbar für Weiß. „Und dann bekomme ich diesen Schrieb.“

Der Schrieb ist ein Brief von der Post. In ihm informiert das Unternehmen über „betriebliche Änderungen“. „Mit Ablauf des 31.10.2015 wird der Postfach-Standort Postplatz 4 in 88250 Weingarten geschlossen“, teilt die Post mit. „Natürlich wissen wir, dass dieser Schritt für Sie mit Unannehmlichkeiten verbunden ist“, zeigt die Post AG sich verständnisvoll. „Dennoch bitten wir Sie für diese aus unserer Sicht notwendige Maßnahme um Verständnis.“

Das Unternehmen schreibt von einem „starken Wettbewerb“, in dem regelmäßig „Prüfungen aller betrieblichen Einrichtungen in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz notwendig“ seien. Alle für die Postfachinhaber bestimmten Sendungen würden, so die Post, an deren Hausanschrift gesendet.

Post räumt Fehler ein

So weit, so gut. Was die Weingartener Postfachinhaber aufregte, war die Kommunikationsweise der Post. „Vergessen Sie bitte nicht, Ihre Postfach-Schlüssel am letzten Abholtag an Schalter abzugeben“, heißt es noch in dem Schreiben. Es klingt nach einer kommentarlosen und ersatzlosen Abschaffung der Postfächer. Post-Pressesprecher Gerold Beck räumt einen Fehler in der Kommunikation ein: „Es ist kein Geheimnis mehr, dass das nicht so klasse gelaufen ist“, so der Pressesprecher. Die zuständige Stelle habe schlichtweg versäumt, die Weingartener auf die Alternative Briefzentrum aufmerksam zu machen. Am Freitag soll den Inhabern der Postfächer ein Schreiben zugehen, in dem das nachgeholt werden soll. „Es sind ja nur gut 700 Meter aus der Innenstadt zum Briefzentrum, da halten sich die Folgen für die Betroffenen in Grenzen“, so Gerold Beck. Der Mietvertrag am Standort Postplatz laufe aus, es sei einfach nicht wirtschaftlich, zwei Postfach-Standorte in einem derart geringen Abstand voneinander zu unterhalten.

Gleichwohl: Einfach umziehen kann man mit seinem Postfach nicht. Postfach-Nutzer müssen ein neues Fach im Briefzentrum per Formular beantragen, „einfach umswitchen geht nicht“, so Beck – aus verwaltungstechnischen Gründen. Für das Eröffnen eines neuen Postfachs werden allerdings Gebühren fällig, auch für diejenigen, deren Postfach am Standort Postplatz nun wegfällt. Allerdings, so Gerold Beck, sei geplant, dass die Kosten für die Neueröffnung in einem gewissen Umfang zurückerstattet werden: „Es wird sicher eine Rechnung kommen. Die Mitarbeiter sind angehalten, kulant zu sein.“