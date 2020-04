Verwaltung liefert Ausweise per E-Bike nach Hause

Über 400 Dokumente haben sich in den vergangenen Wochen allein im städtischen Pass- und Ausländeramt angesammelt. Ob Personalausweis oder die Verlängerung des Aufenthaltstitels - aufgrund des Betretungsverbots im Rahmen der Coronakrise konnten Bürger in den zurückliegenden Wochen die fertigen Dokumente nicht persönlich vor Ort abholen. Die Stadtverwaltung plant ab dem 4. Mai wieder in den Regelbetrieb zurückzukehren. Bis dahin fahren städtische Auszubildende die zahlreichen Dokumente per E-Bike im Stadtgebiet aus, um einen Besucheransturm in den ersten Tagen zu vermeiden.

Die Dienstgebäude der Stadtverwaltung Weingarten sind aufgrund des Coronavirus bereits seit einigen Wochen für den Publikumsverkehr geschlossen. In manchen Abteilungen stapeln sich Berge fertiger Dokumente. So auch in der Abteilung Bürgerservice und Ordnungswesen, der unter anderem die Ausländerbehörde und das Passamt angehören. Über 400 Ausweisdokumente warten hier mittlerweile auf ihre Abholung.

Unterstützt wird die Aktion durch den Weingartener Fahrradhändler BICI, der hierzu kostenfrei dem Team der Stadtverwaltung die Fahrräder zur Verfügung gestellt hat. Die Reaktionen der Bürger auf den umweltfreundlichen Lieferservice sind überaus positiv und die Erfolgsquote der Mitarbeiter, die jeweiligen Personen persönlich zuhause anzutreffen, erfreulich hoch. Sollte ein Bürger dennoch mal nicht vor Ort anzutreffen sein, wird das Dokument entweder sicher mit einem Hinweisschreiben im Briefkasten deponiert odervon den Mitarbeitern wieder mitgenommen.

Bis zum geplanten Start des regulären Betriebs der Stadtverwaltung am 4. Mai können sich Bürger mit ihrem Anliegen telefonisch oder via Email bei der Verwaltung melden. Auch persönliche Termine sind nach einer vorherigen Terminabsprache wieder möglich.