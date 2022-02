Versuchter Fahrertausch nach Parkrempler

Nach einem Parkrempler, der sich am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Siemensstraße ereignete, hat die Polizei Weingarten strafrechtliche Ermittlungen gegen den 24-jährigen Unfallverursacher und dessen 21 Jahre alte Begleiterin eingeleitet. Auf einem Parkplatz kam es laut Polizei zu einer leichten Berührung zweier Fahrzeuge, woraufhin sich bei der polizeilichen Unfallaufnahme die junge Frau als vermeintliche Verursacherin zu erkennen gab. Ein Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte, bestätigte gegenüber den Beamten jedoch, dass nicht die 21-jährige Frau, sondern vielmehr der 24-jährige Mann zum Unfallzeitpunkt hinter dem Steuer saß. Der Grund für die falsche Angabe war schnell klar: Der verantwortliche Fahrer ist nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Der 24-Jährige gelangt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige, seiner 21-jährigen Begleitung droht eine Strafanzeige wegen versuchter Strafvereitelung. Ob an den Autos überhaupt ein Sachschaden entstand, muss durch eine Werkstatt überprüft werden.