Bereits am vergangenen Wochenende hat ein Einbrecher versucht, in den Kassenbereich des Freibades in Nessenreben einzusteigen. Der Täter schob laut Polizeimeldung einen Rollladen nach oben, der offensichtlich beim Versuch, ins Innere zu gelangen, nach unten fiel. Der Täter gab daraufhin auf. Die Polizei Weingarten bittet unter der Telefonnummer 0751/8036666 um sachdienliche.