Sachschaden von rund 1000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Sonntag laut Polizeibericht zwischen 21.30 Uhr und 6 Uhr versucht habe, in ein Geschäft in der Hähnehofstraße einzusteigen. Der Unbekannte habe vermutlich mit einem Stein eine Scheibe einschlagen wollen, dabei aber die Alarmanlage ausgelöst, weshalb er von seinem weiteren Vorhaben abließ. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/8036666, in Verbindung zu setzen.

Mehr zum Thema Weingarten Beim Ladendiebstahl ertappt