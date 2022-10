Versuchter Diebstahl – Geschädigte gesucht

Nach der Besitzerin eines Kinderwagens sucht aktuell die Polizei Weingarten. Die Frau stellte den Wagen am Mittwoch gegen 14.15 Uhr am Leergutautomaten eines Lebensmittelgeschäfts in der Etthishofer Straße ab, was ein 26-Jähriger ausnutzte und den Wagen in einem unbeobachteten Moment durchsuchte. Die Frau war währenddessen mit ihrem Kind im Geschäft beim Einkaufen. Beute machte der 26-Jährige indes nicht - noch bevor er etwas stehlen konnte wurde er erwischt. Er erhielt ein Hausverbot und hat mit einer Anzeige zu rechnen. Da die Besitzerin des Wagens bislang unbekannt ist, bittet das Polizeirevier Weingarten die Frau sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 zu melden.