Versammlung der Weingartener Jagdgenossen

Die Stadt Weingarten lädt die Jagdgenossen der Jagdgenossenschaft Weingarten am Donnerstag, 9. März, um 18 Uhr zur Versammlung in den Großen Sitzungssaal des Amtshauses in der Kirchstraße 2 ein. Es handelt sich bei der Sitzung um eine geschlossene Veranstaltung. Zutritt erhalten nur die Mitglieder (Jagdgenossen) des gemeinschaftlichen Jagdbezirks Weingarten und deren Bevollmächtigte. Bevollmächtigungen, auch für Ehegatten, sind schriftlich zur Jagdgenossenschaftsversammlung mitzubringen. Vollmachtsformulare können im Amtshaus der Stadt Weingarten, Kirchstraße 2, Abteilung Liegenschaften, 3. Obergeschoss, ausgehändigt werden. Pro vertretende Person ist jeweils eine separate Bevollmächtigung mitzubringen. Eigentumsübergänge vom Juni 2016 bis zur Jagdgenossenschaftsversammlung sind per Grundbuchauszug nachzuweisen. In der Zeit vom 20. Februar 2017 bis 7. März besteht die Möglichkeit, das Mitgliederverzeichnis und die Jagdkarte im Amtshaus in der Abteilung Liegenschaften einzusehen.