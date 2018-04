Vermutlich durch eine Verpuffung im Rauchabzugsrohr ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr in einer Wohnung eines Gebäudes in der Bahnhofstraße in Weingarten der Rauchmelder ausgelöst worden. Als Bewohner des Gebäudes den Alarm bemerkten, öffneten sie gewaltsam die Tür zu der unbewohnten Wohnung. Die alamierte Feuerwehr brauchte nicht mehr tätig werden, da es nur kurz zu einer Rauchentwicklung gekommen war.