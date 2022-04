Vermutlich Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Unter Alkoholeinfluss stand wohl ein 48 Jahre alter Autofahrer, der am Dienstag kurz vor 21 Uhr im Kreisverkehr in der Gartenstraße in Weingarten einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Ford-Fahrer fuhr laut Polizei von der Abt-Hyller-Straße in den Kreisel ein und übersah dabei eine 35-Jährige in ihrem Renault. Bei der Kollision der beiden Autos entstand ein Schaden von rund 6000 Euro, wobei am Renault Totalschaden entstanden sein dürfte.

Da bei der Unfallaufnahme durch die Polizei beim Verursacher Alkoholgeruch festgestellt wurde und dies ein Atemalkoholtest mit einem Wert von 0,6 Promille bestätigte, musste der 48-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte die Untersuchung des Blutes die Alkoholisierung bestätigen, kommt auf den Mann eine Anzeige wegen der Unfallverursachung unter Alkoholeinfluss zu. Sein Führerschein wurde einbehalten.