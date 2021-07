Die 58-jährige Frau, die seit Sonntagmorgen vermisst wurde, ist nach Angaben der Polizei wohlauf.

Ein Zeuge war am Donnerstagmorgen in einem Waldgebiet nordöstlich von Weingarten auf Hilferufe aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Die Beamten trafen dort die Frau in einem Hochstand sitzend an. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.