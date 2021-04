Verletzter Motorradfahrer – Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 23.20 Uhr im Kreuzungsbereich Waldseer Straße/Niederbieger Straße, bei dem ein 18-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Unfallzeugen.

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer war laut Polizeibericht auf der Waldseer Straße unterwegs und bog mit seinem Wagen nach links in die Niederbieger Straße ab. Im Kreuzungsbereich kollidierte er mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer, der geradeaus in Richtung Ravensburg fuhr. Der 18-Jährige zog sich infolge des Sturzes mittelschwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Beide Unfallbeteiligten gaben bei der Unfallaufnahme an, dass sie bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren seien. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, insbesondere zur Ampelschaltung, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 mit der Polizei Weingarten in Verbindung zu setzen.